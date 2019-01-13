Премьер Греции поставил вопрос о доверии правительству

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Алексис Ципрас

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что внёс в парламент вопрос о доверии правительству. Такая необходимость у премьера возникла в связи с отставкой министра национальной обороны Паноса Камменоса и выходом его партии «Независимые греки» из правящей коалиции.

«Я поставил перед председателем парламента Никосом Вуцисом вопрос о доверии правительству, процесс обсуждения начнется немедленно. Я уверен, что мы получил вотум доверия», — сказал он в прямом эфире общественного телевидения ERT.

Вуцис заявил журналистам, что вопрос о доверии кабинету парламент начнет обсуждать 15 января. Голосование пройдёт 17 января.

Очередные выборы в Греции должны пройти осенью 2019 года.

Ранее News.ru писал о том, что обязанности отставного министра будет исполнять начальник Генерального штаба Эвангелос Апостолакис.