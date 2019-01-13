Премьер Чехии вступился за Huawei и ZTE

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Андрей Бабиш

Глава правительства Чехии Андрей Бабиш назвал бездоказательным предупреждение нацуправления по кибербезопасности о китайских фирмах Huawei и ZTE.

«Это предупреждение было весьма неожиданным, мы (правительство) оказались в ситуации, когда несём его последствия и должны с ним считаться. При этом НУКБ не имеет никаких доказательств, поэтому китайская сторона считает, что ей нанесён урон», — сказал в воскресенье Бабиш.

В декабре глава НУКБ Душан Навратил заявил, что изделия Huawei и ZTE представляют угрозу безопасности республики. По его словам, китайские законы требуют от работающих в стране частных компаний сотрудничества с разведкой.

Ранее News.ru писал о том, что 11 декабря в Польше был арестован директор по продажам местного отделения Huawei. Его вместе с экс-сотрудником польского Агентства внутренней безопасности подозревают в работе на китайскую разведку. Обоим уже предъявлено обвинение. Им грозит до 10 лет колонии.