Премьер Баварии возглавил Христианско-социальный союз

https://news.ru/storage/news/fb1dd70917755415ca9f172921322da9/a0e45d65-3b89-4e7b-bf0a-0ac832410442_850.jpg Peter Kneffel/Global Look Press

Делегаты съезда немецкого Христианско-социального союза (ХСС) избрали новым председателем партии 52-летнего Маркуса Зёдера. Он сменил на этом посту нынешнего главу МВД ФРГ Хорста Зеехофера, который возглавлял ХСС с 2008 года.

У Зёдера, который также является премьер-министром федеральной земли Бавария, не было конкурентов в борьбе за новую должность. Его кандидатуру поддержали 87,4% делегатов.

Съезд ХСС прошёл в Мюнхене 19 января, передаёт ТАСС.

Ранее News.ru писал, что Зеехофер уходит с поста председателя немецкой партии. Он отметил, что будущий год «должен стать годом обновления ХСС».