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Премьер Баварии возглавил Христианско-социальный союз

Peter Kneffel/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Делегаты съезда немецкого Христианско-социального союза (ХСС) избрали новым председателем партии 52-летнего Маркуса Зёдера. Он сменил на этом посту нынешнего главу МВД ФРГ Хорста Зеехофера, который возглавлял ХСС с 2008 года.

У Зёдера, который также является премьер-министром федеральной земли Бавария, не было конкурентов в борьбе за новую должность. Его кандидатуру поддержали 87,4% делегатов.

Съезд ХСС прошёл в Мюнхене 19 января, передаёт ТАСС.

Ранее News.ru писал, что Зеехофер уходит с поста председателя немецкой партии. Он отметил, что будущий год «должен стать годом обновления ХСС».


#премьер #Бавария #ХСС
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