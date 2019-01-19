Премьер Баварии возглавил Христианско-социальный союз

Делегаты съезда немецкого Христианско-социального союза (ХСС) избрали новым председателем партии 52-летнего Маркуса Зёдера. Он сменил на этом посту нынешнего главу МВД ФРГ Хорста Зеехофера, который возглавлял ХСС с 2008 года.
У Зёдера, который также является премьер-министром федеральной земли Бавария, не было конкурентов в борьбе за новую должность. Его кандидатуру поддержали 87,4% делегатов.
Съезд ХСС прошёл в Мюнхене 19 января, передаёт ТАСС.
Ранее News.ru писал, что Зеехофер уходит с поста председателя немецкой партии. Он отметил, что будущий год «должен стать годом обновления ХСС».