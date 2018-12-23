Премьер Афганистана нацелился на президентское кресло

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Абдулла Абдулла

Премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла намерен претендовать на пост президента страны. Политик уже дважды участвовал в выборах главы государства.

Руководитель правительства 23 декабря 2018 года начал 12-дневную процедуру выдвижения своей кандидатуры, пишет ТАСС. Референдум пройдёт 20 апреля 2019 года. Лидер Исламской Республики первоначально избирается на срок пять лет, а затем может переизбраться на второй.

Действующий глава государства вступил в должность 29 сентября 2014 года.

Ранее News.ru сообщал о ликвидации одного из главарей движения «Талибан» (организация признана террористической и запрещена в РФ). В восточной части Афганистана полиции удалось уничтожить муллу Кадира в провинции Парван. Убитый возглавлял местную радикальную ячейку.