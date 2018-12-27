Предвыборная гонка на Украине начнётся в Новый год

https://news.ru/storage/news/bd8163d64dc383be2b5383ec1e512117/482d6583-1699-4bd6-a1bc-c780b936c27c_850.jpg Syrucek Milan/CTK/Global Look Press

ЦИК Украины объявила о начале с 31 декабря кампании по выборам президента страны. Согласно законодательству она продлится 90 дней. Сам день голосования назначен на 31 марта 2019 года.

Главным кандидатом в президенты, согласно различным опросам, сейчас является глава движения «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Её готовы поддержать 20,8% избирателей. На втором месте актёр Владимир Зеленский (13,4%). Следом идёт действующий глава государства Пётр Порошенко (11,1%).

Ранее News.ru писал о том, что актёр Владимир Зеленский заявил, что вынесет на референдум вопрос об урегулировании ситуации в Донбассе в том случае, если станет президентом Украины. На плебисцит он считает нужным вынести список мер, который должен быть сформирован после обсуждения с РФ всех предложений и определения компромиссного варианта.