Представители Южной Кореи прибыли в КНДР

https://news.ru/storage/news/5e3f395b184ad976f61a2c04c0cf5484/9dfae6b5-87a2-4f0f-bb4b-fda990663a96_850.jpg MND POOL/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Рабочая группа из Южной Кореи в составе 31 человека направлена в КНДР для подготовки церемонии начала работ по воссоединению дорог двух стран.

Церемония пройдёт 26 декабря на станции Пханмун. На мероприятии будут присутствовать делегации примерно из 100 человек с каждой стороны, а также южнокорейские министр транспорта Ким Хён Ми, министр по делам объединения Чо Мён Гюн, заместитель министра железных дорог КНДР Ким Юн Хек, председатель северокорейского комитета по мирному объединению родины Ли Сон Гвон, говорится в пресс-релизе на сайте южнокорейского Министерства по делам национального объединения.

Ожидается, что в церемонии примет участие заместитель министра транспорта РФ Владимир Токарев и исполнительный секретарь Экономической и социальной комиссии (ЭСКАТО) ООН для Азии и Тихого океана Армида Салсиа Алисджахбана.

Как ранее писал News.ru, спецпредставитель Госдепартамента США Стивен Биган обсудит со своим коллегой из Южной Кореи Ли Ду Хуном вопрос денуклеаризации Северной Кореи. Встреча запланирована в Сеуле «в конце недели».