https://static.news.ru/photo/e2ba7d0a-978a-11e9-85f2-fa163e074e61_1024.jpg Сергей Рябков Фото: MFA Russia/via Global Look Press

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков назвал главную причину вспышки заболеваемости вирусами Зика и Эбола в разных странах мира. По его словам, этому способствовало вмешательство человека в экспериментальных или каких-либо других целях.

Рябков сообщил, что США «финансируют сбор биоматериалов, вывозят к себе штаммы микроорганизмов и проводят исследования, целью которых является повышение смертоносности возбудителей этих опасных заболеваний.

Он также отметил, что стойкость вирусов к антибиотикам и обычной терапии возрастает не без вмешательства человека.

Мы это видели на вспышках таких заболеваний, как Зика, Эбола в Африке, в их быстром распространении по миру. Мы видели это в том числе и в непосредственной близости от наших границ, в лаборатории имени Лугара в посёлке Алексеевка, вблизи Тбилиси, — сказал Рябков в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на канале «Россия 1».

Как писал News.ru, Минобороны России сообщило об экспериментах над людьми, которые якобы проводились американскими учёными в Грузии. В декабре 2015 года, по утверждению ведомства, от испытаний некоего препарата погибло 24 человека, а затем ещё 49. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов также сообщил, что американские учёные, работающие в центре Лугара, под видом лечения проверяли на местных жителях токсичный химический препарат.