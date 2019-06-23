Представителя Китая Цюя Дунъюя избрали гендиректором Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), которая была создана в 1945 году.
Он стал первым представителем КНР, который является руководителем этой авторитетной международной структуры.
Девятый в истории организации гендиректор был избран в Риме в ходе 41-й сессии высшего руководящего органа ФАО — Конференции. За кандидатуру Дунъюя проголосовали 108 из 191 участника заседания, передаёт
Ранее News.ru писал, что контр-адмирал Вооружённых сил Норвегии Луиз Дедичен стала первой женщиной, вошедшей в состав военного комитета НАТО. Организация объединяет начальников генеральных штабов государств — членов Альянса.