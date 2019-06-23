Фото: Shen Bohan/Xinhua/Global Look Press

Католикос-патриарх Грузии Илиа Второй на фоне протестов в Тбилиси призвал к осторожности и недопущению ошибок.

Мы живём в очень трудное время, плохие события вокруг нас. Поэтому я хочу обратиться к вам с просьбой быть осторожнее и не допустить какую-либо ошибку, — цитирует его слова «Интерфакс»....