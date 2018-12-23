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Предполагаемый вербовщик ИГ задержан в Гамбурге

www.7aktuell.de/MG/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Житель Гамбурга задержан полицией по подозрению в связях с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в России). Внимание правоохранителей привлекли его призывы вступать в ряды этой организации.

Имя подозреваемого не называется. Известно только то, что он является гражданином Германии и ему 18 лет. Помимо агитации в пользу террористов он также призывал к расправам над полицейскими.

По месту жительства молодого человека проведён обыск. Полиция изъяла улики, которые в настоящее время изучаются, сообщает ТАСС.

В текущем году немецкая прокуратура возбудила свыше 900 уголовных дел в отношении подозреваемых в связях с исламистами. Ранее News.ru сообщил о том, что российский сенатор Алексей Пушков охарактеризовал ситуацию с терроризмом в Европе. По его словам, экстремисты прочно обосновались в европейских городах и не намерены их покидать. Терроризм не искоренён, о чём свидетельствует недавний теракт в Страсбурге, жертвами которого стали три человека.   


#германия #полиция #борьбастерроризмом
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