Предполагаемый вербовщик ИГ задержан в Гамбурге

Житель Гамбурга задержан полицией по подозрению в связях с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в России). Внимание правоохранителей привлекли его призывы вступать в ряды этой организации.
Имя подозреваемого не называется. Известно только то, что он является гражданином Германии и ему 18 лет. Помимо агитации в пользу террористов он также призывал к расправам над полицейскими.
По месту жительства молодого человека проведён обыск. Полиция изъяла улики, которые в настоящее время изучаются, сообщает ТАСС.
В текущем году немецкая прокуратура возбудила свыше 900 уголовных дел в отношении подозреваемых в связях с исламистами. Ранее News.ru сообщил о том, что российский сенатор Алексей Пушков охарактеризовал ситуацию с терроризмом в Европе. По его словам, экстремисты прочно обосновались в европейских городах и не намерены их покидать. Терроризм не искоренён, о чём свидетельствует недавний теракт в Страсбурге, жертвами которого стали три человека.