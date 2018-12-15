Порошенко «предложили» стать патриархом «новой церкви»

https://news.ru/storage/news/d993e9a5a7fbebe6117dee02e2208d99/fe43c9ed-c4f1-4339-8753-54fd6a78768f_850.jpg Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Украины Пётр Порошенко в очередной раз стал объектом насмешек в Сети. На этот раз пользователи раскритиковали фотографию, на которой украинский лидер сидит вместе со священнослужителями в президиуме объединительного собора.

«Безбожник Порошенко как главное должностное лицо государства сидит в президиуме священников», - написал депутат Верховной рады Виталий Куприй на своей странице в Facebook, напомнив, что согласно украинской конституции, государство не может вмешиваться в дела церкви.

При этом пользователи Сети в шутку предположили, что Порошенко сам решил стать патриархом в неканонической церкви.

Ранее News.ru писал о том, что посольство США в Киеве поздравило Украину с созданием «поместной независимой украинской православной церкви».