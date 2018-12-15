Порошенко «предложили» стать патриархом «новой церкви»

Президент Украины Пётр Порошенко в очередной раз стал объектом насмешек в Сети. На этот раз пользователи раскритиковали фотографию, на которой украинский лидер сидит вместе со священнослужителями в президиуме объединительного собора.
«Безбожник Порошенко как главное должностное лицо государства сидит в президиуме священников», - написал депутат Верховной рады Виталий Куприй на своей странице в Facebook, напомнив, что согласно украинской конституции, государство не может вмешиваться в дела церкви.
При этом пользователи Сети в шутку предположили, что Порошенко сам решил стать патриархом в неканонической церкви.
Ранее News.ru писал о том, что посольство США в Киеве поздравило Украину с созданием «поместной независимой украинской православной церкви».