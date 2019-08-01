Предложение президента США Дональда Трампа о помощи в тушении лесных пожаров прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По её словам, инициативу хозяина Белого дома российская сторона расценивает как шаг к восстановлению диалога между двумя странами, передаёт
Как ранее писал News.ru, Трамп предложил помощь США в борьбе с лесными пожарами в Сибири в ходе телефонного разговора с президентом Владимиром Путиным. Российский лидер заявил, что Москва прибегнет к помощи американской стороны в случае необходимости.