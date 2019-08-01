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Москва не ведёт скрытых переговоров ни с властями Венесуэлы, ни с оппозицией. Об этом заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

У нас нет никакой скрытой повестки дня, мы закулисно ни о чем ни с кем не договариваемся, — цитирует дипломата ТАСС. Рябков добавил, что российская сторона эпизодически общается с представителями...