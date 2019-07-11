https://static.news.ru/photo/ec320a22-7b7b-11e9-b159-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Идея советника президента Украины Никиты Потураева о переименовании России в Московию и русского языка — в российский вызвало бурю негодования среди пользователей Сети из разных стран мира.

Это зоопарк... Тут надо уже рвать дипотношения... КВН продолжается, — написал разгневанный подписчик, которого цитирует «Газета.ру».

Многие комментаторы также категорично высказались о предложении представителя команды Зеленского, отметив, что подобные заявления унижают Россию. Кроме того, пользователи пришли к выводу, что приход к власти нового президента, на которого народ Украины возлагал большие надежды, не принёс ничего, кроме разочарования.

Ранее News.ru писал о том, что советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев предложил официально переименовать Россию в Московию, а русский язык — в российский. По его словам, это необходимая мера для того, чтобы жители смогли отличить его от «украинского русского». Потураев пояснил, что у каждого языка есть свои диалекты, поэтому «украинскому русскому» надо дать официальное название «руська мова».