Празднование годовщины революции отменили в Газе

https://news.ru/storage/news/b6375e0b55f527d6248bf5a6fd168f0f/0fb0a6f0-3f36-485d-bd3a-4b2893e402b0_850.jpg Mahmoud Khattab/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Палестинское движение ФАТХ отменило празднование 54-й годовщины палестинской революции в Газе. Об этом говорится в заявлении организации.

«Движение ФАТХ в южных провинциях, действуя в интересах нашего народа, решило отменить празднование 54-й годовщины палестинской революции в городе Газа, запланированное на понедельник, седьмое января», — цитирует сообщение РИА Новости.

Также ФАТХ осудило злоупотребления и аресты, которым подвергаются его активисты со стороны исламистского движения ХАМАС. Последнее на протяжении 11 лет правит в секторе Газа.

ХАМАС признано террористическим в ряде стран мира. Его оппоненты из ФАТХ контролируют Западный берег через пользующиеся международным признанием институты Палестинской национальной администрации.

Как писал News.ru, в 2019 году Москву может посетить лидер палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания. Целью активизации России на этом направлении является примирение различных палестинских фракций.