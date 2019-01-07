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Празднование годовщины революции отменили в Газе

Mahmoud Khattab/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Палестинское движение ФАТХ отменило празднование 54-й годовщины палестинской революции в  Газе. Об этом говорится в заявлении организации.

«Движение ФАТХ в южных провинциях, действуя в интересах нашего народа, решило отменить празднование 54-й годовщины палестинской революции в городе Газа, запланированное на понедельник, седьмое января», — цитирует сообщение РИА Новости.

Также ФАТХ осудило злоупотребления и аресты, которым подвергаются его активисты со стороны исламистского движения ХАМАС. Последнее на протяжении 11 лет правит в секторе Газа.

ХАМАС признано террористическим в ряде стран мира. Его оппоненты из ФАТХ контролируют Западный берег через пользующиеся международным признанием институты Палестинской национальной администрации.

Как писал News.ru, в 2019 году Москву может посетить лидер палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания. Целью активизации России на этом направлении является примирение различных палестинских фракций.


#палестина #ХАМАС #ФАТХ
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