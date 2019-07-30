https://static.news.ru/photo/6688ec14-b2bd-11e9-b2b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Diana Kykot/Global Look Press

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан рассказал о праздновании Дня независимости Украины. По его словам, впервые вместо традиционного военного парада в Киеве пройдёт Шествие достоинства.

Это мероприятие в европейском стиле призвано создать новую традицию чествования всех, кем гордится Украина, — цитирует его РБК .

В мероприятии примут участие военнослужащие, медики, учителя, спортсмены, дипломаты и волонтёры. К шествию присоеднится также президент Владимир Зеленский.

Ранее News.ru сообщал, что украинский лидер подписал указ о праздновании 28-й годовщины независимости страны. Документ описывает порядок проведения мероприятий. В рамках празднования планируется возложить цветы к памятникам выдающимся деятелям страны, борцам за независимость, участникам Революции достоинства, а также бойцам, обеспечивавшим «сдерживание вооружённой агрессии Российской Федерации».