«Правый сектор» призвал Лукашенко разорвать отношения с РФ

https://news.ru/storage/news/a0e07eea8c614c3dc7bd2d180c4be851/91461f30-7b2d-43f5-a10e-ab5db7888524_850.jpg Sadak Souici/Le Pictorium/Global Look Press

Террористическая организация «Правый сектор» заявила, что готова поддержать президента Белоруссии Александра Лукашенко вплоть до предоставления ему военной помощи. Кроме того, националисты намерены лоббировать интересы республики на мировой арене.

В замен «правосеки» просят белорусского лидера разорвать союзный договор с Россией, оказав Москве решительный отпор. В противном случае, по их мнению, Белоруссию ждёт потеря государственности, сообщает Telegram-канал WarGonzo.

Как ранее писал News.ru, Лукашенко считает, что любые попытки отдельных сил посеять вражду между народами России и Белоруссии обречены на провал. Политик отметил, что «играть на этой теме — очень опасно».