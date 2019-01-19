«Правый сектор» призвал Лукашенко разорвать отношения с РФ

Террористическая организация «Правый сектор» заявила, что готова поддержать президента Белоруссии Александра Лукашенко вплоть до предоставления ему военной помощи. Кроме того, националисты намерены лоббировать интересы республики на мировой арене.
В замен «правосеки» просят белорусского лидера разорвать союзный договор с Россией, оказав Москве решительный отпор. В противном случае, по их мнению, Белоруссию ждёт потеря государственности, сообщает Telegram-канал WarGonzo.
Как ранее писал News.ru, Лукашенко считает, что любые попытки отдельных сил посеять вражду между народами России и Белоруссии обречены на провал. Политик отметил, что «играть на этой теме — очень опасно».