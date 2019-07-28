https://static.news.ru/photo/9b6ebd08-b134-11e9-8e3c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: talshalev1/Twitter

Правящая в Израиле партия «Ликуд» вывесила плакаты премьер-министра Биньямина Нетаньяху в компании президентов РФ, США и главы правительства Индии.

Сделано это в преддверии выборов. Партия украсила многоэтажную штаб-квартиру в Тель-Авиве гигантскими постерами. На них израильский лидер жмёт руку своим иностранным коллегам. Кроме того, снимки украшает надпись, которая гласит: «Нетаньяху. Другая сила».

Как ранее писал News.ru, Биньямин Нетаньяху сообщил о серии испытаний израильского противоракетного комплекса «Хец-3» («Стрела-3») на Аляске. Он предназначен для перехвата целей в безвоздушном пространстве на расстоянии 400–2500 км и высоте до 100 км.