https://static.news.ru/photo/c46ff028-ac84-11e9-835c-fa163e074e61_1024.jpg Александр Малькевич Фото: Сергей Булкин/News.ru

Сотрудников Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), задержанных в Ливии, пытали в тюрьме, заявил глава организации и член Общественной палаты (ОП) Александр Малькевич на пресс-конференции «Политический терроризм Триполи: взгляд из России».

Малькевич считает, что пытки могут продолжаться, а главной целью их является попытка «выбить некие показания под камеру, чтобы сложилась понятная картина для западных СМИ».



Глава ФЗНЦ также подчеркнул, что обратился к мировому сообществу и ливийским властям не только по поводу задержанных сотрудников фонда. По его словам, в плену в Ливии уже три года находятся два моряка.

Это Владимир Текучев и Сергей Самойлов, которые сейчас до сих пор в тюрьме, они тоже узники абсолютно не правовые. Мы требуем отпустить всех российских граждан, которые удерживаются незаконно на территории Ливии, — сказал Малькевич.

Заявление фонда будет направлено во все международные организации, пообещал правозащитник.

Малькевич считает, что «разумные люди в официальной части Ливии услышат» его призыв. При этом глава ФЗНЦ в ответ на вопрос журналиста об альтернативных вариантах решения проблемы подчеркнул, что «план Б безусловно существует».

Как ранее писал News.ru, двое сотрудников российского Фонда защиты национальных ценностей, обвиняемые ливийскими властями в попытке вмешательства в выборы, переведены в тюрьму Майтига в пригороде Триполи.