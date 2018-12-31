USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,281 $   Brent53.08 $ Bitcoin3,815.18 $
МОСКВА-3°C19:59
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Правозащитник вторым подал документы в президенты Украины

Michal Krumphanzl/CTK/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Правозащитник Владимир Ратуш вторым принёс в Центральную избирательную комиссию Украины документы для регистрации в качестве кандидата на пост президента страны. Политик не связан с партиями и не имеет команды.

О себе Ратуш сообщил, что является правозащитником и живёт в Броварах, передаёт РИА Новости

Ранее News.ru писал, что бывший министр экологии и природных ресурсов Украины Игорь Шевченко первым подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации в качестве кандидата на предстоящих выборах президента страны. Его агитационные плакаты уже появились в разных городах страны.


#украина #выборы #ПРЕЗИДЕНТ #кандидат #документы
самое читаемое
в мире
Меланию Трамп высмеяли за «невидимые» брюки
спорт
В допинговом скандале вокруг биатлонистов нашли виновных


читайте также
в мире 18:46, 31 декабря 2018
ЦИК Украины закрыл все избирательные участки в России
в мире 18:30, 31 декабря 2018
Украина в новом году хочет стать ближе к НАТО
в мире 17:28, 31 декабря 2018
Высокие тарифы возвращают украинцев в позапрошлый век
Лента новостей
общество 19:54
Отсидевший Пономарёв вступился за сокамерника
происшествия 19:51
ОНФ поможет пострадавшим при ЧП в Магнитогорске
общество 19:47
«Яндекс.Дзен» заблокировал канал «МБХ Медиа»
происшествия 19:37
МЧС: подключаем повреждённый дом к электричеству
происшествия 19:37
Каналы меняют сетку вещания из-за трагедии в Магнитогорске
Другие новости
в мире 18:56
США запросили у РФ доступ к задержанному шпиону
в мире 18:46
ЦИК Украины закрыл все избирательные участки в России
в мире 18:34
Порошенко высмеяли за его новогоднюю речь
в мире 18:30
Украина в новом году хочет стать ближе к НАТО
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top