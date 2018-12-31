Правозащитник вторым подал документы в президенты Украины

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Правозащитник Владимир Ратуш вторым принёс в Центральную избирательную комиссию Украины документы для регистрации в качестве кандидата на пост президента страны. Политик не связан с партиями и не имеет команды.

О себе Ратуш сообщил, что является правозащитником и живёт в Броварах, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что бывший министр экологии и природных ресурсов Украины Игорь Шевченко первым подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации в качестве кандидата на предстоящих выборах президента страны. Его агитационные плакаты уже появились в разных городах страны.