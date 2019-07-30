https://static.news.ru/photo/cf841382-b390-11e9-ae88-fa163e074e61_660.jpg Аскар Мамин Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Глава правительства Казахстана Аскар Мамин подписал постановление, которое запрещает государственным органам закупать для служебного пользования автомобили иностранного производства.

Документ уже вступил в силу и будет действовать в течение двух лет. Он предписывает осуществлять госзакупки и аренду только у местных производителей. Исключение сделано для товаров, которые не производятся на территории республики, сообщается на сайте союза предприятий автомобильной отрасли Казахстана.

Ранее News.ru писал, что власти Украины запретили ввозить в страну автомобили из РФ. Под запрет попали не только отечественные транспортные средства, но и иномарки, которые собираются на территории России.