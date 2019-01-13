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Правительственный автомобиль попал в ДТП на юге Польши

Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Польский правительственный автомобиль попал в дорожно-транспортное происшествие в Кракове. В автомобиле находился вице-премьер Ярослав Говин. Он ехал на съезд его партии «Порозуменье» («Согласие»).

Пресс-секретарь Государственной службы охраны Богуслав Пьюрковский подтвердил, что ДТП действительно было. Он также рассказал, что виноват другой водитель, который во время поворота поцарапал правительственный автомобиль. 

Сотрудники правоохранительных органов уже выписали штраф нарушителю. Будет ли он ремонтировать автомобиль польского вице-премьера, пока неизвестно. Во время аварии никто не пострадал.

«Инцидент не отразился на безопасности охраняемого лица», — сказал он.

Как ранее писал News.ru, пять человек погибли, ещё один пострадал в результате пожара во время игрового квеста в польском Кошалине, сообщил представитель западно-поморского коменданта Государственной пожарной службы Томаш Кубяк. Причина пожара пока не установлена. Сотрудники местной полиции начали вести расследование. 


#ДТП #авария #ЧП #польша
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