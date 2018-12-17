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Права на управление украинской церковью хранятся в Москве

Str/ZUMAPRESS.com/ Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Документы о канонических правах Русской православной церкви (РПЦ) на управление церковью на Украине хранятся в Российском государственном архиве древних актов в Москве. Они проливают свет на решение Константинопольского патриарха передать управление Киевской митрополией Москве.

По словам заместителя директора архива Юрия Эскина, это была необходимая мера, чтобы сохранить православную веру на территории Правобережной Украины, так как Польша подталкивала украинцев к переходу в униатство и католичество.

Он уточнил, что в столице хранятся два подлинных документа 1686 года о согласии на передачу Киевской митрополии в ведение Московской патриархии и на рукоположение Киевского митрополита в Москве. Обе грамоты написаны на греческом языке. Они адресованы правившим вместе царям Ивану Алексеевичу, Петру Алексеевичу и царевне Софье Алексеевне.

Всего было 11 документов, проливающих свет на решение Константинопольского патриарха передать управление Киевской митрополией Москве. Однако большая часть подлинников навсегда утрачена, сообщает газета «Известия».

Ранее News.ru писал о том, что 15 декабря после так называемого объединительного собора в Киеве президент Украины Пётр Порошенко объявил о создании так называемой Украинской поместной православной автокефальной церкви. В Украинской православной церкви новую религиозную структуру назвали «инородным телом» и заявили, что никогда каноническая церковь не примет неканоническое движение.


#украина #упц #церковныйраскол
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