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Пранкер Вован подтвердил свой звонок главе «новой церкви»

Пранкер Вован Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Пранкер Вован

в мире [ версия для печати ]

Российский пранкер Владимир Кузнецов (Вован) подтвердил, что он звонил митрополиту Православной церкви Украины Епифанию. Он пообещал опубликовать запись разговора в интернете.

Разговор с главой автокефальной церкви шёл 52 минуты, сообщил Вован. Диалог будет обнародован 23 декабря, передаёт его слова РИА Новости.

Как ранее сообщал News.ru, пресс-секретарь новой церкви Украины Евстратий Зоря заявил, что предстоятелю Епифанию звонили российские пранкеры. В ходе разговора священнослужитель заподозрил, что это провокация. По словам Евстратия, пранкер представился депутатом, председателем комитета иностранных дел Европейского парламента Дэвидом Макалистером.


#украина #церковь #пранкеры
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