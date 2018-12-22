Пранкер Вован подтвердил свой звонок главе «новой церкви»

https://news.ru/storage/news/26e6434d6d420bbf98fc5bfbf9636420/28421b56-b666-4d74-858c-ce9d3ec571db_850.jpg Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Пранкер Вован

Российский пранкер Владимир Кузнецов (Вован) подтвердил, что он звонил митрополиту Православной церкви Украины Епифанию. Он пообещал опубликовать запись разговора в интернете.

Разговор с главой автокефальной церкви шёл 52 минуты, сообщил Вован. Диалог будет обнародован 23 декабря, передаёт его слова РИА Новости.

Как ранее сообщал News.ru, пресс-секретарь новой церкви Украины Евстратий Зоря заявил, что предстоятелю Епифанию звонили российские пранкеры. В ходе разговора священнослужитель заподозрил, что это провокация. По словам Евстратия, пранкер представился депутатом, председателем комитета иностранных дел Европейского парламента Дэвидом Макалистером.