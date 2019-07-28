https://static.news.ru/photo/6512e38e-b0fc-11e9-86d8-fa163e074e61_1024.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Пранкер Алексей Столяров, известный под псевдонимом Лексус, от имени президента Украины Владимира Зеленского позвонил главе полиции Днепропетровской области генералу Виталию Глуховере, которого он потребовал уволить после вызова чиновником подразделения спецназначения КОРД для задержания полицейских, остановивших его автомобиль за нарушение правил дорожного движения.

При этом первым до Глуховери, по данным « Страны.ua », дозвонился коллега Лексуса Владимир Кузнецов, известный под псевдонимом Вован. Он представился представителем СМИ и попросил прокомментировать появление в Сети скандальной видеозаписи, однако генерал все обвинения в свой адрес отверг и назвал произошедшее кознями «российской пропаганды».

Позже Лексус связался с Глуховерей и от имени Зеленского поинтересовался происхождением видеоролика, на котором запечатлены противозаконные действия генерала. В ответ Глуховеря попытался оправдаться и заявил, что действует в рамках закона. Он пожаловался на блогеров и пообещал разобраться в ситуации. Разговор завершился на том, что «Зеленский» пригрозил генералу увольнением.

Ранее News.ru писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский потребовал от министра внутренних дел Арсена Авакова увольнения Виталия Глуховери с должности главы Национальной полиции Днепропетровской области из-за попавшего в Сеть видео, на котором главу Нацполиции остановили за нарушение правил дорожного движения. Зеленский подчеркнул, что увиденное его шокировало, и обратился ко всем чиновникам с предупреждением, в котором отметил, что они больше не будут стоять над законом в этой стране.