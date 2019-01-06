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Позиции ЛНР вновь подверглись обстрелу ВСУ

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в мире [ версия для печати ]

Украинская армия за последние сутки дважды нарушала режим перемирия, обстреливая позиции ополченцев. Об этом заявили в Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР).

Обстрелам подверглись районы населённых пунктов Калиновка и Лозовое. Огонь украинские военные вели из гранатомётов и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного, сообщает «Луганскинформцентр». Сведений о погибших и раненых нет.

Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что украинские власти могут вести подготовку к очередной провокации с целью повторно ввести военное положение. По его словам, президент страны Пётр Порошенко готов следовать любым указаниям западных кураторов для того, чтобы поднять свой рейтинг и отстрочить проведение выборов.  


#украина #лнр #обстрелы
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