Позиции ЛНР вновь подверглись обстрелу ВСУ

Украинская армия за последние сутки дважды нарушала режим перемирия, обстреливая позиции ополченцев. Об этом заявили в Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР).
Обстрелам подверглись районы населённых пунктов Калиновка и Лозовое. Огонь украинские военные вели из гранатомётов и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного, сообщает «Луганскинформцентр». Сведений о погибших и раненых нет.
Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что украинские власти могут вести подготовку к очередной провокации с целью повторно ввести военное положение. По его словам, президент страны Пётр Порошенко готов следовать любым указаниям западных кураторов для того, чтобы поднять свой рейтинг и отстрочить проведение выборов.