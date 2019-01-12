Пожизненное тюремное заключение введут в Сербии

Президент Сербии Александр Вучич заявил о том, что страна введёт пожизненное заключение за тяжкие преступления.
В настоящее время максимальный срок тюремного заключения составляет 40 лет.
«Вводим институт пожизненного тюремного заключения для совершивших самые тяжкие уголовные преступления или множественные преступления, для массовых убийц, убийц детей», — сказал Вучич.
Он добавил, что сроки наказаний будут также увеличены для наркоторговцев и за проявление насилия в семье.
Как ранее писал News.ru, Верховный народный суд Китая санкционировал смертный приговор для подсудимого, виновного в нападении с ножом на воспитанников детского сада. Фигурант дела безуспешно пытался обжаловать вердикт, вынесенный в 2017 году.