Пожизненное тюремное заключение введут в Сербии

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Президент Сербии Александр Вучич заявил о том, что страна введёт пожизненное заключение за тяжкие преступления.

В настоящее время максимальный срок тюремного заключения составляет 40 лет.

«Вводим институт пожизненного тюремного заключения для совершивших самые тяжкие уголовные преступления или множественные преступления, для массовых убийц, убийц детей», — сказал Вучич.

Он добавил, что сроки наказаний будут также увеличены для наркоторговцев и за проявление насилия в семье.

Как ранее писал News.ru, Верховный народный суд Китая санкционировал смертный приговор для подсудимого, виновного в нападении с ножом на воспитанников детского сада. Фигурант дела безуспешно пытался обжаловать вердикт, вынесенный в 2017 году.