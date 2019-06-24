https://static.news.ru/photo/d97845e6-968c-11e9-b6a0-fa163e074e61_1024.jpg Сотрудники специальных служб после взрыва на складе боеприпасов в городе Арыси Фото: КЧС МВД РК/ТАСС

В воинской части города Арысь Туркестанской области Казахстана продолжают детонировать боеприпасы, пожар потушить не удаётся. Об этом сообщил председатель Комитета по ЧС МВД Казахстана Владимир Беккер.

Пожар до сих пор продолжается. На складах происходят отдельные взрывы и детонация боеприпасов, — цитирует ТАСС Беккера.

Он отметил, что возгорание пытаются ликвидировать 51 единица техники и 357 пожарных. Ситуацию Беккер оценил, как сложную, и попросил жителей города воздержаться от посещения своих домов, чтобы это не привело «к более трагическим последствиям».

Взрывы могут продолжаться несколько дней, — сообщил министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев.

Как писал News.ru, Нурлан Ермекбаев прибыл в Арысь. Он сообщил, что в некоторых районах могут быть неразорвавшиеся боеприпасы. В городе сейчас работают 120 полицейских для поддержания правопорядка, так как местные жители воспользовались ситуацией и стали грабить магазины.

По предварительным данным, в результате ЧП в Арыси погиб один военный, в больницы госпитализирован 31 человек.