Взрыв в западном пригороде Дамаска произошёл из-за возгорания на складе с боеприпасами.
По данным агентства САНА, пожар начался на соседнем поле, после чего добрался до помещений.
Западные СМИ связывают это с ударами, которые продолжает наносить Израиль по военным объектам в районе Дамаска, несмотря на то, что в регионе установилось относительное спокойствие после взятия правительством под контроль Восточной Гуты.
Ранее News.ru писал о том, что взрыв прогремел в столице Сирии Дамаске. Он произошёл в западной части города, где расположена военная база.