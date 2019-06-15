https://static.news.ru/photo/e8123506-8f9a-11e9-92cc-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Ammar/Xinhua/Global Look Press

Взрыв в западном пригороде Дамаска произошёл из-за возгорания на складе с боеприпасами.

По данным агентства САНА, пожар начался на соседнем поле, после чего добрался до помещений.

Западные СМИ связывают это с ударами, которые продолжает наносить Израиль по военным объектам в районе Дамаска, несмотря на то, что в регионе установилось относительное спокойствие после взятия правительством под контроль Восточной Гуты.

Ранее News.ru писал о том, что взрыв прогремел в столице Сирии Дамаске. Он произошёл в западной части города, где расположена военная база.