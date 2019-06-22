https://static.news.ru/photo/cf020548-949d-11e9-bd39-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Andrew Parsons/ZUMAPRESS.com

Сосед кандидата в премьеры Великобритании Бориса Джонсона рассказал, что побудило его вызвать полицию.

Позвонивший в органы испугался звуков бьющейся посуды и криков: «Убирайся из моего дома!» и «Не трогай меня!». Кроме того, Джонсон просил не прикасаться к ноутбуку, а его подруга Кэрри Саймондс ругалась из-за разлитого на диван вина. Соседям пара дверь не открывала, сообщает The Guardian .

Как писал News.ru ранее, Скотленд-Ярд заявил, что стражи порядка побеседовали с обитателями дома и не выявили никаких правонарушений.