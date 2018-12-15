Подробности крушения Су-27 раскрыли на Украине

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Стали известны имя пилота и обстоятельства, при которых произошло крушение истребителя Су-27 в Житомирской области.

«Погибшего военного звали Александр Фоменко, у него остались жена и дочь-восьмиклассница», — сообщило украинское издание «Обозреватель».

Уточняется также, что самолёт разбился в полутора километрах от полосы военного аэродрома в Озёрном. Истребитель летел на высоте 70 метров, а затем начал падать. Катастрофа произошла во время плановых учений.

Ранее News.ru писал, что украинский многоцелевой истребитель Су-27 разбился при заходе на посадку при выполнении плановых полётов в Житомирской области. В результате крушения погиб лётчик.