https://static.news.ru/photo/fe530446-b1b2-11e9-8c94-fa163e074e61_1024.jpg Фото: MOD Russia/Global Look Press

Пилот одного из украинских самолётов Ил-76, сбитых в Ливии, погиб, пытаясь спасти бортовые документы.

Как сообщает портал Страна.ua, лётчик-контрактник из Мелитополя Владимир Бухальский был военным пенсионером. Он был одним из самых опытных пилотов 25-й бригады транспортной авиации, занимал должность замкомандира соединения.

Как писал News.ru, в ночь на 28 июля два транспортных украинских самолёта Ил-76 были уничтожены в результате удара сил правительства национального согласия по аэропорту Аль-Джуфра в Ливии.

Сообщалось, что самолёты были наняты для доставки оружия в Арабские Эмираты.