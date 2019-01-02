Повстанцы назвали президента Мексики обманщиком

https://news.ru/storage/news/880ca0c8af9d70a62ef9766be56f07ee/0fffcd58-f60f-49c3-be8c-f3f7fa6f6a80_850.jpg Carlos Tischler/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Один из лидеров Сапатистской армии национального освобождения (САНО) Мексики, субкоманданте Мойсес, в 25-ю годовщину восстания в штате Чьяпас назвал действующего президента страны Андреса Мануэля Лопеса Обрадора обманщиком. Ультралевые повстанцы обвиняют мексиканские власти в геноциде коренных народов.

«Он (Обрадор. — News.ru) лжёт, когда просит у матери-земли разрешения построить свой поезд Maya, потому что на самом деле он просит разрешения уничтожить коренные народы с помощью своих мегапроектов», — цитирует субкоманданте Мойсеса портал Proceso.

Лидер повстанцев обещал противостоять правительству Лопеса Обрадора и не позволить осуществить его «разрушительные проекты».

В декабре Обрадор дал старт строительству туристического поезда Maya на юге Мексики. Проект должен реализовываться на основе государственно-частного партнерства, а объём инвестиций оценивается в 120−150 млрд песо ($5,9−7,4 млрд). Он соединит памятник археологии Паленке с туристическим Канкуном в Кинтана-Роо.

По мнению Мойсеса, правительство Лопеса Обрадора манипулирует мексиканцами в ходе так называемых народных голосований, которые он также считает обманом.

САНО начали вооружённое восстание индейцев в штате Чьяпас 25 лет назад — 1 января 1994 года. Впоследствии боевые действия были прекращены благодаря достигнутым компромиссам, но сапатисты оставили под контролем несколько муниципалитетов в горной части штата, введя там независимое от властей Мексики самоуправление.

Как писал ранее News.ru, мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор, также, как и сапатисты, придерживающийся левых взглядов, вернёт часть своей зарплаты в бюджет государства. Из полученных 76 тысяч песо он откажется от 22,3 тысячи. После того, как Обрадор вступил в начале декабря 2018 года в должность, он встретился с главой Венесуэлы Николасом Мадуро.