USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,280 $   Brent53.65 $ Bitcoin3,854.89 $
МОСКВА-5°C03:57
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Повстанцы назвали президента Мексики обманщиком

Carlos Tischler/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Один из лидеров Сапатистской армии национального освобождения (САНО) Мексики, субкоманданте Мойсес, в 25-ю годовщину восстания в штате Чьяпас назвал действующего президента страны Андреса Мануэля Лопеса Обрадора обманщиком. Ультралевые повстанцы обвиняют мексиканские власти в геноциде коренных народов.

«Он (Обрадор. — News.ru) лжёт, когда просит у матери-земли разрешения построить свой поезд Maya, потому что на самом деле он просит разрешения уничтожить коренные народы с помощью своих мегапроектов», — цитирует субкоманданте Мойсеса портал Proceso.

Лидер повстанцев обещал противостоять правительству Лопеса Обрадора и не позволить осуществить его «разрушительные проекты».

В декабре Обрадор дал старт строительству туристического поезда Maya на юге Мексики. Проект должен реализовываться на основе государственно-частного партнерства, а объём инвестиций оценивается в 120−150 млрд песо ($5,9−7,4 млрд). Он соединит памятник археологии Паленке с туристическим Канкуном в Кинтана-Роо.

По мнению Мойсеса, правительство Лопеса Обрадора манипулирует мексиканцами в ходе так называемых народных голосований, которые он также считает обманом.

САНО начали вооружённое восстание индейцев в штате Чьяпас 25 лет назад — 1 января 1994 года. Впоследствии боевые действия были прекращены благодаря достигнутым компромиссам, но сапатисты оставили под контролем несколько муниципалитетов в горной части штата, введя там независимое от властей Мексики самоуправление.

Как писал ранее News.ru, мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор, также, как и сапатисты, придерживающийся левых взглядов, вернёт часть своей зарплаты в бюджет государства. Из полученных 76 тысяч песо он откажется от 22,3 тысячи. После того, как Обрадор вступил в начале декабря 2018 года в должность, он встретился с главой Венесуэлы Николасом Мадуро.


#МЕКСИКА #сапатисты
самое читаемое
происшествия
Генерал ФСБ: РФ сорвала крупную операцию спецслужб США
происшествия
Президент побывал на месте трагедии
Что сделано Путиным в Магнитогорске


читайте также
в мире 20:16, 8 декабря 2018
Суд в Мексике отказался снижать зарплаты чиновникам
в мире 23:49, 5 ноября 2018
Пенсии для президентов отменили в Мексике
в мире 19:06, 17 сентября 2018
Новый президент Мексики заявил о банкротстве страны
Лента новостей
в мире 03:42
Трамп готов встретить Ким Чен Ына
происшествия 03:34
Пожар на Чукотке стал причиной гибели пяти человек
в мире 03:18
Трамп ждёт снижения цен на газ
происшествия 02:52
Психбольным признали напавшего на людей в Манчестере
в мире 02:12
Партии потребовали от президента Судана отдать власть
Другие новости
в мире 03:42
Трамп готов встретить Ким Чен Ына
в мире 03:18
Трамп ждёт снижения цен на газ
в мире 02:12
Партии потребовали от президента Судана отдать власть
в мире 01:00
Власти Германии увидели теракт в наезде на людей
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top