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Повстанцы напали на полицию Мьянмы

Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Боевые столкновения произошли между полицией и вооружёнными отрядами на западе Мьянмы, в штате Ракхайн. Против сил безопасности выступили группировки армии Аракана, представляющие этническую группу буддийских рохинджа — они пытаются добиться большей автономии для этнических меньшинств.

По данным Reuters, несколько десятков вооружённых повстанцев напали на полицейских. Один из правоохранителей был ранен.

Между тем представитель армии Аракан Кхине Ту Ха опроверг нападение на стражей порядка, но заявил, что накануне повстанцы сразились с правительственными силами в Сайтаунге.

В прошлом месяце военнослужащие Мьянмы объявили о четырёхмесячном прекращении боевых действий на севере и северо-востоке страны, с тем чтобы начать мирные переговоры с вооружёнными группами. Однако о прекращении конфликта в штате Ракхайн речи не шло.

Именно в штате Ракхайн в 2017 году военные начали кампанию, в результате которой более 730 тыс. мусульман-рохинджа вынуждены были бежать в соседний Бангладеш.

Ранее News.ru сообщал, что сирийские беженцы возвращаются домой. Многие сирийцы ранее бежали в Ливан из-за военных действий.


#нападение #Мьянма
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