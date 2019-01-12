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Внук мексиканского мигранта хочет стать президентом США

Джулиан Кастро (слева) Paul Christian Gordon/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Джулиан Кастро (слева)

в мире [ версия для печати ]

Член Демократической партии, бывший министр жилищного строительства и городского развития при Бараке Обаме Джулиан Кастро объявил о намерении баллотироваться в президенты США в 2020 году.

«Я являюсь кандидатом в президенты США. Настало время для новой энергии», — сказал он.

Джулиану Кастро 44 года. У него есть брат-близнец Хоакин Кастро. Он является внуком мексиканского иммигранта, который получил юридическое образование в Гарварде. Кастро — первый испано-американский кандидат в предстоящей президентской гонке. Он уже начал свою предвыборную кампанию в Сан-Антонио.

Демократ выступает за доступное здравоохранение и за реформу иммиграционной системы.

Как ранее писал News.ru, действующий президент США Дональд Трамп опроверг сообщения американских СМИ о том, что в Белом доме царит хаос и нет стратегии по урегулированию бюджетного конфликта. Он также отметил, что практически в одиночестве работает над этим вопросом и у него есть план, как выйти из шатдауна. С 22 декабря в США приостановлена работа правительства из-за отсутствия бюджетных средств. Это уже третий шатдаун для нынешнего президента США.


#сша #выборы #кандидат #2020
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