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Поток сирийских беженцев на родину увеличился под Новый год

Anas ALkharboutli/dpa/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Вернувшихся в родные места сирийских беженцев стало больше перед Новым годом. Почти каждый день из Ливана и Иордании прибывает более тысячи человек. Укрывавшиеся от войны в чужих странах люди хотят встретить праздники в своих домах.

«Многие граждане приехали на встречу к своим родственникам, чтобы отпраздновать в кругу семьи Рождество Христово по Григорианскому календарю и любимый всеми сирийцами праздник Нового года. Их количество постоянно увеличивается. Так было во время празднования Курбан-Байрама», — сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

В преддверии праздника Минобороны России, правительства нескольких регионов, а также различные общественные организации отправили в Сирию большое количество гуманитарной помощи и новогодних подарков.

«Пусть этот вклад принесет немного радости сирийским детям и их родителям, напомнит российским военнослужащим о родном доме, где их ждут родные и близкие, создаст атмосферу светлого праздника Нового года в самых лучших его традициях»,— добавил Мизинцев.

В свои дома вернулись уже порядка 1,5 млн жителей Сирии.

Как ранее писал News.ru, Сергей Лавров заявил, что решить проблему незаконного присутствия США в Сирии будет непросто. Он считает, что нет оснований для военного присутствия США в Заевфратье и на юге Сирии. Вашингтон постоянно выдвигает новые условия, нарушающие суверенитет и территориальную целостность САР.


#сирия #беженцы #новыйгод
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