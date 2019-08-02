https://static.news.ru/photo/9e08c2b4-b523-11e9-9727-fa163e074e61_660.jpg Фото: Depo Photos/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сотрудник посольства Белоруссии в Анкаре, пострадавший при нападении неуравновешенного соседа по дому, пошёл на поправку. Врачи выписали его из больницы, рассказал замначальника управления информации и цифровой дипломатии МИДа страны Андрей Шупляк.

По его словам, дипломат будет оставаться дома до полного выздоровления, передаёт БелТА .

Как писал News.ru, на белорусского дипломата Александра Поганшева напал его сосед по дому, который позднее покончил с собой. Причиной конфликта стала бытовая ссора. Врачи прооперировали мужчину. Нападавший являлся психически неуравновешенным гражданином Турции.