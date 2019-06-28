https://static.news.ru/photo/thunk_1024.jpg

Двое мужчин погибли в результате стрельбы в Канаде, на северо-западе Торонто. Позже в больницу самостоятельно пришёл третий мужчина, который также получил ранения во время происшествия. Его жизнь вне опасности.

Пострадавшие, как сообщает полиция, были найдены в одном из многоквартирных домов, один из них от полученных ранений скончался на месте, второй — в больнице.

Сейчас правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося. Имена погибших и пострадавшего не разглашаются, сообщает телеканал Global News .

Ранее News.ru писал, что американского рэпера Slim 400 доставили в больницу с множественными огнестрельными ранениями. Инцидент произошёл в городе Комптон в штате Калифорния. Что привело к стрельбе — пока не известно.