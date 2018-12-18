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Пострадавшие за веру украинцы смогут стать россиянами

Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Государственная дума может упростить получение российского гражданства пострадавшим за веру украинцам, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Депутаты приступили к разработке особого порядка процедуры для тех, кто обратится из-за гонений по религиозным убеждениям.

Володин подчеркнул, что сейчас на Украине «грубо нарушается один из базовых конституционных принципов — свобода вероисповедания». В связи с этим он не исключил, что Госдума подготовит свои предложения уже в самое ближайшее время, сообщает «Политика сегодня».

Как уточняет ТАСС, депутаты также рассматривают возможность направить в Парламентскую ассамблею ОБСЕ, в другие межпарламентские организации и в национальные парламенты стран Европы заявление о недопустимости разжигания религиозной розни и гонений против верующих и священнослужителей на Украине.

«Парламентской ассамблее ОБСЕ давно пора дать оценку действиям Киева и лично [президента Украины] Петра Порошенко. Необходимо предпринять действия, которые заставят украинские власти прекратить давление на духовенство и прихожан», — заявил Вячеслав Володин.

Он также напомнил, что «на священнослужителей Украины оказывается давление, проводятся обыски и допросы».

Ранее, как сообщал News.ru, Служба безопасности страны обвинила священников канонической Украинской православной церкви в государственной измене и разжигании религиозной вражды. 14 священнослужителей были вызваны на допрос из-за распространяемых в церквях православных брошюр.


#украина #ГРАЖДАНСТВО #религия #упц #церковныйраскол
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