https://static.news.ru/photo/30b4e49c-7b83-11e9-a256-fa163e074e61_660.jpg Фото: Elyxandro Cegarra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба рассказал, как Киев пытался помешать возвращению России в ПАСЕ. По его словам, с этой целью Украина оплатила членские взносы в организацию сверх нормы.

Расчёт делался на то, что и другие страны поступят подобным образом, а в итоге ПАСЕ сможет продолжить работу без участия Москвы. Об этом Кулеба заявил в интервью украинскому изданию «Цензор».

По словам собеседницы политика, Украина внесла $400 тысяч, превышающие сумму обычного взноса, однако примеру Киева никто не последовал. На это Кулеба заметил, что ситуация не получила продолжения из-за жёсткой позиции ещё действующего генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда. Он считал, что членский взнос должна оплатить сама Москва.

Ранее News.ru сообщал, что спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в Парламентской ассамблее Совета Европы возможен новый кризис, так как права национальных делегаций так и не нашли отражения в регламенте организации. Пока все решения не отражены в регламенте ПАСЕ, это всё может быть подвергнуто сомнениям, заявил политик. При этом он назвал возвращение России в ПАСЕ правильным решением.