https://static.news.ru/photo/a25e8bd2-8f76-11e9-8c13-fa163e074e61_1024.jpg Постоянный представитель РФ при международных организациях Михаил Ульянов Фото: twitter.com/Amb_Ulyanov

Постоянный представитель РФ при международных организациях Михаил Ульянов не исключает, что США готовятся к ядерным испытаниям. По мнению дипломата, именно этим вызвано обвинение Вашингтона в адрес Москвы в нарушении соответствующего моратория.

Зачем США вбросили фейк о «несоблюдении» Россией моратория на ядерные испытания? Нельзя исключать, что это пропагандистская уловка в порядке подготовки к американским испытаниям, — написал Ульянов в Twitter.

Зачем США вбросили фэйк о «несоблюдении»Россией моратория на ядер.испытания? Нельзя исключать,что это пропагандистская уловка в порядке подготовки к амер. испытаниям. США отказались от ратификации #ДВЗЯИ и поддерживают готовность своих полигонов к возобновлению испытаний. — Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov) 15 июня 2019 г.

Он отметил, что США отказались от ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и «поддерживают готовность своих полигонов к возобновлению испытаний».

В мае 2019 года глава управления военной разведки Пентагона Роберт Эшли-младший заявил, что Россия не соблюдает мораторий на такие виды испытаний. США уверены, что РФ втайне тестирует применение ядерного оружия. МИД РФ назвал эти обвинения Белого дома грубой провокацией, нацеленной на очернение репутации РФ, писал News.ru.

13 июня разведывательное управление Минобороны США снова обвинило Россию в проведении тайных ядерных испытаний. При этом ни детали операции, ни материалы, которые могли подтвердить выводы разведки, американские военные не привели.