https://static.news.ru/photo/b8e735a6-a863-11e9-b4fa-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Inter-Korean Summit Press Corps/Global Look Press

Газета The New York Times нашла русский след в транспортировке люксовых автомобилей для главы КНДР Ким Чен Ына. По данным издания, к поставке машин в обход санкций может быть причастен российский бизнесмен из Владивостока Данила Казанчук.

Во время международных поездк Ким Чен Ын передвигается на бронированных лимузинах Maybach S600 и Maybach S62. Их суммарная стоимость составляет $1,6 млн. Однако санкции ООН против КНДР не позволяют поставлять в страну предметы роскоши, напоминает « URA.RU ».

Американские эксперты установили, что дорогостоящие авто руководителю КНДР Ким Чен Ыну доставляли через приморский порт Находка. Лимузины транспортировали на судне DN5505. Оно принадлежит компании Do Young Shipping, которая может быть связана с бизнесменом Казанчуком. В докладе отмечается, что российский корабль намеренно отключил передатчик связи, чтобы доставить машины во Владивосток, откуда потом их переправили в Северную Корею.

Ранее в немецком концерне Daimler заявили, что не понимают, как бронированный лимузин марки Mercedes попал к северокорейскому лидеру, несмотря на санкции. В компании подчеркнули, что не имеют никаких деловых отношений с КНДР, писал News.ru.