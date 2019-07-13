https://static.news.ru/photo/3f5aaf30-a659-11e9-8ef2-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Depo Photos/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Процесс поставок зенитных ракетных систем С-400 из РФ в Турцию может продлиться до апреля 2020 года.

Об этом заявил турецкий президент Реджеп Эрдоган. Он выразил надежду, что до конца 2019 года в страну будет поставлена «определённая партия имущества из состава C-400», а всё остальное — к апрелю следующего.

После этого мы продолжим наш путь с большей уверенностью, — сказал политик.

Он отметил, что число турецких специалистов, которые смогут обучиться в России эксплуатации подобных комплексов, может вырасти. 100 человек, проходящих сейчас обучение у российских экспертов, недостаточно. По прогнозам лидера, эта цифра может увеличиться в 10 раз.

Как писал News.ru, НАТО должна быть рада, что Турция закупила у России С-400, потому что Альянс станет от этого сильнее.