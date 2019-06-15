При проведении ремонтных и строительных работ недалеко от Александерплац в центре Берлина рабочими был обнаружен снаряд времён Второй мировой войны.
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Бомба времён Второй мировой войны в районе Митте должна быть обезврежена ещё сегодня на месте. В настоящий момент наши коллеги проводят необходимые приготовления, — сказали в полиции.
Вся близлежащая территория вокруг Александерплац и места находки будет оцеплена до утра следующего дня, уточнили в полиции Берлина.
Ранее столичные полицейские не нашли бомбы на Живописном мосту в Москве после звонка о минировании, писал News.ru.