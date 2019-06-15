https://static.news.ru/photo/395cf3d6-8eb7-11e9-8da1-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Emmanuele Contini/imago-images.de/Global Look Press

При проведении ремонтных и строительных работ недалеко от Александерплац в центре Берлина рабочими был обнаружен снаряд времён Второй мировой войны.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление управления берлинской полиции, находкой является американская 100-килограммовая бомба.

Бомба времён Второй мировой войны в районе Митте должна быть обезврежена ещё сегодня на месте. В настоящий момент наши коллеги проводят необходимые приготовления, — сказали в полиции.

Вся близлежащая территория вокруг Александерплац и места находки будет оцеплена до утра следующего дня, уточнили в полиции Берлина.

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