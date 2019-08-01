https://static.news.ru/photo/e644e30a-b451-11e9-b5a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Evandro Inetti/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сообщения СМИ о якобы планируемом визите папы римского Франциска в Россию на празднование 75-й годовщины Победы в 2020 году опровергли в посольстве Ватикана в РФ.

В дипмиссии Святого Престола « Интерфаксу » сообщили, что ничего не знают о подобных планах понтифика.

Ранее в Конференции католических епископов России (ККЕР) усомнились в возможности приезда Франциска в РФ. По мнению генсека организации Игоря Ковалевского, для этого слишком много препятствий в межхристианском диалоге.

Ранее News.ru писал, что папа римский встречался с президентом России Владимиром Путины во время визита последнего в Италию. Это была их третья встреча, в ходе которой они обсуждали ситуацию в Венесуэле, Сирии и на Украине.