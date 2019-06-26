Посольство США выразило российскому внешнеполитическому ведомству протест в связи с ненадлежащим обращением в СИЗО с американским гражданином Полом Уиланом, которого обвиняют в РФ в шпионаже.
Посольство США направило ноту протеста в МИД РФ, — говорится сообщении дипмиссии, которое было опубликовано в
В посольстве подчеркнули, что они стараются обеспечить благополучие граждан США за рубежом. Поэтому от имени властей США они призвали расследовать эту ситуацию беспристрастно, а также обеспечить безопасность Уилану.
Пол Уилан был задержан в конце 2018 года. Как заявила ФСБ, задержали его при проведении «шпионской акции». Ему грозит до 20 лет тюрьмы. Подробности дела не раскрываются из-за секретности.
Как писал News.ru, родственники арестованного в России по обвинению в шпионаже Пола Уилана обеспокоены отсутствием писем от него, заявил брат американца.