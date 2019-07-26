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Новая правящая украинская власть показала, что готова защищать интересы своей страны в соответствии с международными нормами. Таким образом в посольстве США на Украине прокомментировали задержание российского танкера Neyma.

В американской дипмиссии отметили, что это хороший прецедент для мирного разрешения споров.

25 июля российский танкер Neyma был задержан сотрудниками СБУ за блокирование украинских кораблей в Керченском проливе. Судно зашло в одесский порт Измаил под именем Nike Spirit. Украинские пограничники пробили его по базам и выяснили, что его номер совпадает с номером Neyma. Москва указала на незаконность задержания судна и призвала президента Украины Владимира Зеленского прокомментировать происходящее. Экипаж судна при этом был отпущен, так как сотрудники СБУ не нашли оснований для задержания.

Как писал News.ru, бывший заместитель главы СБУ генерал-лейтенант Александр Скипальский уверен, что задержание российского танкера спровоцирует Москву на военное наступление.

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