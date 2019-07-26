https://static.news.ru/photo/653a3c38-afa6-11e9-9613-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Kholodovsky/Wikimedia Commons

Новая правящая украинская власть показала, что готова защищать интересы своей страны в соответствии с международными нормами. Таким образом в посольстве США на Украине прокомментировали задержание российского танкера Neyma.

В американской дипмиссии отметили, что это хороший прецедент для мирного разрешения споров.

Ukraine’s handling of yesterday’s ship incident suggests the new administration is focused on protecting the country’s interests not only firmly, but also in accordance with international norms and humanely. This sets a good precedent for the peaceful resolution of disputes. — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 26 июля 2019 г.

25 июля российский танкер Neyma был задержан сотрудниками СБУ за блокирование украинских кораблей в Керченском проливе. Судно зашло в одесский порт Измаил под именем Nike Spirit. Украинские пограничники пробили его по базам и выяснили, что его номер совпадает с номером Neyma. Москва указала на незаконность задержания судна и призвала президента Украины Владимира Зеленского прокомментировать происходящее. Экипаж судна при этом был отпущен, так как сотрудники СБУ не нашли оснований для задержания.

Как писал News.ru, бывший заместитель главы СБУ генерал-лейтенант Александр Скипальский уверен, что задержание российского танкера спровоцирует Москву на военное наступление.