https://static.news.ru/photo/e8f1bdda-b1f4-11e9-8af3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ralph Peters/www.imago-imag/www.imago-images.de/Global Look Press

Посольство РФ в Эстонии раскритиковало церемонию в память 20-й дивизии Ваффен-СС, которая прошла в Синимяэ.

С возмущением восприняли ставшую мрачной традицией на эстонской земле сходку почитателей эсэсовцев, — говорится в сообщении , опубликованном на сайте диппредставительства.

В заявлении подчёркивается, что во время мероприятия «вновь прозвучали кощунственные здравицы в честь соучастников гитлеровских преступлений и открыто демонстрировалась нацистская символика».

Особую тревогу среди российских дипломатов вызвало присутствие на церемонии молодёжи, которой преподают уроки почитания тех, кто служил «в рядах бесчеловечной преступной организации», которая причастна к гибели миллионов невинных людей, в том числе и в концлагерях, находившихся на территории Эстонии.

К сожалению, официальные власти в очередной раз не удосужились осудить данный шабаш, на котором продолжалась позорная практика открытого переписывания истории и обеления нацистских преступников на фоне заметного роста радикальных настроений в стране, — считают в посольстве.

В диппредставительстве также призвали эстонские власти уважать решения Нюрнбергского трибунала, чтить память жертв нацизма и бороться с героизацией эсэсовцев.

Ранее News.ru писал, что в эстонском городе Лихула предложили установить копию монумента солдату в форме СС, который был установлен там, а позднее демонтирован.