Российское посольство в Лондоне призывает граждан отслеживать ситуацию с забастовкой в Хитроу. Стачку устроили сотрудники авиакомпаний British Airways и EasyJet, а также работники самого столичного аэропорта.
Несмотря на то, что аэропорт Хитроу возобновляет работу в штатном режиме, сообщается об отмене 177 рейсов, запланированных на 5 августа. Информации относительно режима работы лондонских аэропортов 6 августа пока не поступало, — говорится в сообщении, размещённом на сайте диппредставительства.
Ранее News.ru писал, что «Аэрофлот» отменил ряд рейсов из Шереметьево в Хитроу на 5 и 6 августа. Они перенаправлены во второй по величине аэропорт Лондона — Гатвик.