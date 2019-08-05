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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что выход Великобритании из Европейского союза не скажется на положении страны в Альянсе. По его мнению, это лишь увеличит значение площадки для взаимодействия стран.

Я уверен, что вне зависимости от того, как и когда произойдёт Brexit, Британия останется очень важным, ключевым союзником НАТО. Британия располагает крупнейшим военным бюджетом в Европе, — сказал Столтенберг. 25...