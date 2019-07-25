https://static.news.ru/photo/b6c6bd08-aedc-11e9-8c7d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Serg Glovny/ZUMAPRESS.com

Посольство Российской Федерации не владеет информацией о возвращении на родину экипажа танкера Neyma, задержанного в порту Измаила.

Пока не можем подтвердить или опровергнуть эти данные, — заявил ТАСС представитель российской дипмиссии.

Он подчеркнул, что посольство и консульство в Одессе выясняют все обстоятельства и ищут пути решения.

Ранее о том, что российских моряков отпустили сотрудники службы безопасности, заявили в компании-судовладельце «Альтомар Шиппинг». По предварительным данным, российские моряки возвращаются без документов. Семь изъятых российских паспортов сфотографировал и опубликовал на своей странице в Facebook главный военный прокурор Анатолий Матиос.

Служба безопасности Украины выложила видеоролик с полным задержанием российского танкера Neyma. В описании под видео говорится, что арест проводился совместно с военной прокуратурой. СБУ объясняет, что действовали согласно закону. МИД РФ предупредил Украину о последствиях после захвата российских моряков, писал News.ru.