https://static.news.ru/photo/a3b5cf34-b593-11e9-acfc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Evan Golub/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Введение второго пакета санкций из-за «дела Скрипалей» прокомментировали в посольстве России в США. В заявлении дипломатов говорится, что Белый дом взял на себя «функции верховного арбитра» и забыл про презумпцию невиновности.

Нам так и не представили никаких свидетельств российской причастности к произошедшему в Солсбери, а британская сторона до сих пор отказывается от сотрудничества с Россией в расследовании инцидента, — цитирует заявление дипмиссии РИА Новости .

Российские дипломаты считают, что американские власти не заморачиваются необходимостью «нести бремя доказывания предъявляемых обвинений». Это говорит о наплевательском отношении к принципам правового государства.

Ранее News.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп указом о введении второго пакета санкций против России в связи с делом Скрипалей продолжает линию экстерриториального применения американского законодательства, заявил председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев. По его словам, ограничения готовят почву для неисполнения Вашингтоном ряда международных обязательств. В частности речь идёт о срыве Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и соглашения по иранской ядерной программе.