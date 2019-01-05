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Посольство РФ подтвердило гражданство моряков в Бенине

facebook.com/nigeria.mid.ru

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Шестеро моряков, которые были захвачены у берегов Бенина, являются гражданами России. Информацию об этом подтвердило российское посольство в Нигерии.

В дипмиссии заверили, что сотрудничают с местными органами безопасности по освобождению людей. Остальной экипаж судна в безопасности.

«Нападавшие захватили 6 человек в заложники, включая капитана судна, и скрылись. Все захваченные — граждане России», — цитирует РИА Новости сообщение посольства.

В посольстве также уточнили, что на борту судна находились 24 человека. 23 из них — россияне.

Тем временем председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить подробности инцидента в Гвинейском заливе, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

«Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России организовать процессуальную проверку», — цитирует Петренко ТАСС.

По её словам, Бастрыкин также поручил международному управлению ведомства организовать взаимодействие с подразделениями МИД России для скорейшего выяснения всех обстоятельств случившегося.

Как сообщал ранее News.ru, пираты у побережья Бенина напали на торговое судно MSC Mandy, которое шло под флагом Панамы. Похищены шесть членов экипажа, остальных нападавшие не тронули.


#нигерия #Пираты #Бенин
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